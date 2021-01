Danas još toplije! Zima popušta u Srbiji, početkom sledeće nedelje neprijatno iznenađenje

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U SRBIJI će danas biti malo i umereno oblačno i još malo toplije, uz topljenje snega u predelima ispod 1.000 m nadmorske visine.

Vetar umeren, na jugu Banata i na planinama povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -4 C do 6 C, a najviša temperatura od 9 C na jugu i jugoistoku do 18 C na zapadu zemlje, u Negotinskoj Krajini hladnije oko 6 C. Uveče i tokom noći jače naoblačenje sa zapada, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu malo i umereno oblačno i još malo toplije. Vetar umeren, južni. Najniža temperatura od 4