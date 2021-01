Pipkao ćerku svojih prijatelja? Odloženo suđenje Novosađaninu N. P. (49)

Večernje novosti pre 4 sati | Lj. P.

U OSNOVNOM sudu u Novom Sadu u sredu je zbog bolesti sudije odloženo suđenje N. P. (49) zbog optužbe da je počinio nedozvoljene polne radnje i produženo krivično delo polno uznemiravanje osmogodišnje devojčice, inače vršnjakinje i drugarice jednog od svojih sinova.

Naredno ročište je zakazano za 19. februar. S obzirom na to da je reč o detetu, suđenje je zatvoreno za javnost. Novosađanina N. P. policiji su pre četiri meseca prijavili roditelji devojčice, koja je, kada je skupila hrabrost, rekla da je "čika", sa čijim se sinom druži od malih nogu, neprimereno dodirivao po telu, i da se to dogodilo u tri navrata. Dva puta se, po devojčicinim tvrdnjama, to desilo kada je odlazila kod njih da spava, a poslednji put u noći između