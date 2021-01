Ove procene Kriznog štaba daju nadu da bi uskoro sve moglo da bude bolje ako ispunimo jedan uslov!

Blic pre 2 sata | N.N.G.

Pitanje svih pitanja - kada ćemo konačno dosegnuti kolektivni imunitet kao sada već izvesno jedini spas u pobedi nad pandemijom koja traje više od pune godine? Odgovor pak, na oko jednostavan, daleko je od toga.

Više je faktora koji utiču na to, a kao ključni pominje se vakcinacija. I upravo to je na danas održanoj konferenciji za medije Kriznog štaba pomenuo i epidemiolog Branislav Tiodorović. On je istakao da je svaka prognoza teška ali da misli da našem narodu treba dati nadu da izrži sve ovo. - Moramo izdržati još malo. Zato su mere ostale ovakve kakve su, zato se i vakcinacija ovako sprovodi. Ako sve budemo ispoštovali, uradili i vakcinaciju proširili na broj ljudi