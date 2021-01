Vest potvrdio i mirin prijatelj, autor babilona 5: Noć je velike tuge, naša prijateljica pošla je putem gde je ne možemo dostići

Kurir pre 36 minuta

LOS ANĐELES - Poznata filmska i pozorišna glumica Mira Furlan preminula je u 65. godini, objavljeno je na njenom Tviter nalogu.

Ona je preminula u sredu, 20. januara, ali vest je danas objavljena. It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v — J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021 Vest je potvrdio i njen prijatelj, autor