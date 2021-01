Krizni štab: Postojeće mere ostaju na snazi

RT Kragujevac pre 1 sat

Sve postojeće mere ostaju na snazi, odlučeno je na sednici Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, jer trenutno poboljšanje epidemiološke suituacije ne treba da zavara da “smo u kontrolisanoj situaciji”.

Članovi Kruiznog štaba naglašavaju da se mora vakcinisati što veći broj ljudi u što kraće vreme, da bi u naredna dva-tri meseca uz vakcinaciju i stvoreni prirodni imunitet mogli da dođemo do kolektivnog imuniteta. Mere koje su na snazi su zabrana okupljanja više od petoro ljudi, obavezne maske u zatvorenom, ograničeno radno vreme za ugostiteljske objekte i tržne centre do 20 sati, a prodavnica do 21 sat.