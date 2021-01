Leskovčanin uhapšen zbog pretnji ženi pištoljem

RTV pre 2 sata | Tanjug

LESKOVAC - M.J. (45) iz okoline Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je više puta u prethodnom periodu pištoljem pretio jednoj ženi.

Pretresom kuće koju koristi, policija je pronašla pištolj koji mu je oduzet. On se tereti za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i ugrožavanje sigurnosti. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštila je Policijska uprava u Leskovcu.