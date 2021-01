Izrael oborio libanski dron

Nova pre 3 sata | Autor:Agencije Autor:Agencije

Izraelska vojska saopštila je danas da je oborila dron koji je iz Libana ušao u izraelski vazdušni prostor.

U saopštenju se dodaje da će izraelska vojska nastaviti da brani suverenitet zemlje. #BREAKING: The @IDF shot down a drone that seemingly entered Israel's airspace from #Lebanon. https://t.co/YEEgEY8Vnd — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 22, 2021 “Izraelske odbrambene snage pratile su let drona tokom incidenta”, kaže se u saopštenju, prenosi Rojters. Agencija navodi da su preleti dronova preko izraelsko-libanske granice uobičajeni zbog sukoba Izraela i