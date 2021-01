Srbija: Više od pola miliona građana prijavilo se za vakcinaciju, 19 osoba preminulo

Slobodna Evropa pre 2 sata

U Srbiji je do sada vakcinisano 119.711 osoba, saopštio je član Kriznog štaba za borbu protiv epidemije korona virusa Branimir Tiodorović, ističući da se taj podatak menja iz trenutka u trenutak.

Navedeno je da se do sada oko 500 000 ljudi prijavilo za vakcinaciju. Do danas je, kako je saopšteno, prema rečima Pavla Zelića iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), u Srbiji prijavljeno 20 neželjenih dejstava vakcine protiv koronavirusa. On je naveo da su u pitanju kratkotrajne reakcije koje ne predstavljaju razlog za zabrinutost. Tiodorović je rekao da se kolektivni imunitet stiče kad bude vakcinisano 60 do 70 odsto stanovništva. Kako je saopšteno