"Video sam kako leži krvava": Suprug starice čije je telo pronađeno kraj Zrenjanina pozvao komšiju i rekao da je "baba pala", ovaj zatekao horor

Blic pre 47 minuta

U selu Boka, u opštini Sečanj, sinoć je u krevetu porodične kuće pronađeno telo starice Eržebet Ž. (83), sa povredama na glavi.

Kako je za "Novosti" rekao komšija Zlatko M, njega je sinoć oko 20 sati pozvao Andraš Ž., suprug preminule koga u selu Boka svi znaju pod nadimkom Bandi, i rekao mu da pođe sa njim u kuću zato što je "baba pala". - Došli smo u kuću i ja sam u nekoj trećoj sobi video nju kako leži, okrvavljena. Video sam da je mrtva, i kada sam mu to rekao on je počeo da jauče - rekao je komšija, i dodao da je Andraš od trenutka navodnog pada Eržike našao vremena da ode do