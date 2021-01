Policija počinje da redovno testira vozače na drogu

Radio 021 pre 3 sata | Tanjug

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ukazao je da saobraćajni policajci od Nove godine imaju odobrenje da redovno kontrolišu vozače na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

"Kontrola vozača pod dejstvom narkotika i ostalih psihoaktivnih supstanci ranije je bila kampanjska aktivnost, a zbog složenosti i aparature kojom se obavlja testiranje to nije bilo pravilo. Međutim, od Nove godine to postaje stalna aktivnost, tako da svi oni koji imaju lošu naviku da sedaju za volan pod dejstvom narkotika imaće razloga da budu zabrinuti", rekao je Okanović za RTS. On je napomenuo da se u slučaju teže saobraćajne nezgode po pravilu radilo