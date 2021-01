Za dva i po meseca počinje prva faza proizvodnje ruske vakcine na Torlaku

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

U ovom momentu u Srbiji ima vakcina za 600.000 ljudi, a danas već stižu Fajzerove vakcine, a uskoro i one iz Rusije i drugih zemalja, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Kaže da će za dva i po meseca početi prva faza proizvodnje ruske vakcine na Torlaku, kao i da bi za šest meseci, kako kaže, mogla da usledi i druga faza, odnosno da bi vakcina mogla da se pravi iz seruma. "Kupili smo mašinu za prvu fazu proizvodnje i do kraja nedelje dolaze ljudi iz Rusije da pogledaju šta treba. Treba da uzmemo još par stvari, usko specijalizovanih. Čim nabavimo još to, bićemo spremni da krenemo u prvu fazu. To je jako značajno i velika je