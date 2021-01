Politika pre 1 sat

U Srbiji je do sada vakcinisano 300.000 građana, rečeno je Tanjugu u Kancelariji za IT i eUpravu. Do sada se preko eUprave i kol centra prijavilo za vakcinaciju 670.000 građana. Od danas se na vakcinalnim punktovima vakcinišu građani koji su se prijavili za vakcinaciju i koji su pozvani da se vakcinišu.