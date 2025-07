U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, zahlađenje posle toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 27 minuta

Nakon toplotnog talasa sa temperaturama do 44°C, u Srbiji je zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a avgust donosi stabilizaciju i povratak toplijeg vremena.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, sa mestimičnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u zapadnim, jugozapadnim, južnim i centralnim predelima. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni, povremeno jak sredinom dana i posle podne. Beta RTS Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine, sa očekivanim količinama od 15 do 35 mm u većini mesta, a lokalno i do 45 mm u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji u roku od 24 sata. Aktiviran je narandžasti meteoalarm zbog mogućih bujičnih izlivanja, poplava, odrona i klizišta. Padavine će tokom noći i sutra postepeno slabiti i prestati. Danas Mondo N1 Info Blic OK radio Blic Blic

Nakon četvrtog toplotnog talasa sa temperaturama do 44°C, u Srbiji je zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperature su opale za oko 20 stepeni. Prognozira se postepena stabilizacija vremena narednih dana i povratak toplijeg, ali ne i vrućeg, vremena početkom avgusta sa maksimalnim temperaturama od 30 do 34°C. Telegraf Nova Vranje news