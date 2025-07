Pripremite kišobrane: Prema najavi RHMZ tokom noći kiša stiže u ove delove Srbije

Republički hidrometeorološki zavod najavio je tokom večeri na podruju Srbije pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Kiša će najpre zahvatiti zapadne i jugozapadne, a kasnije uveče i u toku noći će se proširiti na ostatak zemlje.

Sutra ujutru i pre podne biće, prema prognozi RHMZ, umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Sredinom dana na severu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima smanjenje oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 Celzijusa. Do kraja sedmice biće pretežno sunčano i postepeno toplije, samo u četvrtak u brdsko-planinskim