ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija najoštrije osuđuje prikazivanje fotografija studentkinje Nikoline i njihovo komentarisanje u programu televizije Informer, ocenjujući ovakav potez glavnog i odgovornog urednika Dragana J.

Vučićevića kao neprofesionalan, nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima države Srbije. ANEM podseća da je javno prikazivanje intimnih fotografija bez pristanka lica Krivičnim zakonikom zabranjeno članovima 144, 145 i 185. Takođe, ANEM skreće pažnju da je ovime prekršeno i više odredbi Kodeksa novinara i novinarki Srbije koje se odnose na privatnost, dostojanstvo, zlonamerno narušavanje reputacije osoba i korišćenje časnih sredstava.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Svi mi smo Nikolina: Informer prekršio više zakona i odredbi Kodeksanovinara

Svi mi smo Nikolina: Informer prekršio više zakona i odredbi Kodeksanovinara

Jug press pre 1 sat
ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Beta pre 4 sati
ANEM: Trebalo bi, ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen

ANEM: Trebalo bi, ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen

Radio 021 pre 4 sati
ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Radio sto plus pre 4 sati
Novinarke protiv nasilja prema ženama: ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne…

Novinarke protiv nasilja prema ženama: ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne viktimizacije na Informeru

Cenzolovka pre 5 sati
Boris Bratina za Danas: Šalio sam se kad sam novinare N1 i Nove S nazvao mamlazima

Boris Bratina za Danas: Šalio sam se kad sam novinare N1 i Nove S nazvao mamlazima

Cenzolovka pre 5 sati
„Vučićevićev potez nedopustiv“: ANEM osudio prikazivanje fotografija studentkinje u programu Informera

„Vučićevićev potez nedopustiv“: ANEM osudio prikazivanje fotografija studentkinje u programu Informera

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ANEM

Društvo, najnovije vesti »

Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je…

Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je pogodio pravo u glavu" (video)

Blic pre 18 minuta
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 53 minuta
Skupovi podrške i protesti u nekoliko gradova u Srbiji

Skupovi podrške i protesti u nekoliko gradova u Srbiji

Danas pre 23 minuta
„Materijala da se otvori slučaj ‘Trovačnica Informer’ ima više nego dovoljno“: O krivičnoj odgovornosti Dragana J. Vučićevića…

„Materijala da se otvori slučaj ‘Trovačnica Informer’ ima više nego dovoljno“: O krivičnoj odgovornosti Dragana J. Vučićevića zbog prikazivanja osvetničke pornografije

Danas pre 48 minuta
Od učionice do virtuelne realnosti: Jasminka Olić Ilčešin, nastavnica koja nalazi put do znanja svakog učenika

Od učionice do virtuelne realnosti: Jasminka Olić Ilčešin, nastavnica koja nalazi put do znanja svakog učenika

Blic pre 58 minuta