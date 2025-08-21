ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija najoštrije osuđuje prikazivanje fotografija studentkinje Nikoline i njihovo komentarisanje u programu televizije Informer, ocenjujući ovakav potez glavnog i odgovornog urednika Dragana J.

Vučićevića kao neprofesionalan, nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima države Srbije. ANEM podseća da je javno prikazivanje intimnih fotografija bez pristanka lica Krivičnim zakonikom zabranjeno članovima 144, 145 i 185. Takođe, ANEM skreće pažnju da je ovime prekršeno i više odredbi Kodeksa novinara i novinarki Srbije koje se odnose na privatnost, dostojanstvo, zlonamerno narušavanje reputacije osoba i korišćenje časnih sredstava.