ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Beta pre 1 sat

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas prikazivanje privatnih fotografija studentkinje Nikoline i njihovo komentarisanje u programu televizije Informer.

ANEM je ocenio ovakav potez glavnog i odgovornog urednika tog medija Dragana J. Vučićevića kao neprofesionalan, nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima države Srbije.

"Javno prikazivanje intimnih fotografija bez pristanka lica Krivičnim zakonikom je zabranjeno članovima 144, 145 i 185", piše u saopštenju.

ANEM je naveo da je time prekršeno i više odredbi Kodeksa novinara i novinarki Srbije koje se odnose na privatnost, dostojanstvo, zlonamerno narušavanje reputacije osoba i korišćenje časnih sredstava.

Naveli su da je "Ministarstvo informisanja i telekomunikacija moralo da reaguje po službenoj dužnosti po osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima".

Dodali su je to moralo da uradi jer su fotografije ne samo nedozvoljeno prikazane od strane osobe koja se na njima nalazi, već su napravljene kada je Nikolina bila maloletna.

ANEM je naveo da je po osnovu Zakona o elektronskim medijima trebalo da reaguje Regulatorno telo za elektronske medije (REM) koje je TV Informeru izdalo dozvolu za emitovanje.

"Imajući u vidu da je ministar informisanja Boris Bratina juče gostovao na toj televiziji koristeći neprimereni rečnik, teško je za očekivati da će primeniti zakon za čije je sprovođenje zaduženo Ministarstvo na čijem se čelu nalazi", navodi se.

ANEM je naveo da "ne očekujemo ni reakciju REM-a, ne zato što nije izabran novi Savet, već zbog toga što je moć većinskog vlasnika TV Informer veća od bilo kojeg regulatora".

"Zbog toga smo svi mi Nikolina, i to ne samo verbalno već svakodnevnom borbom za društvo u kojem će se ovakvo ponašanje definisati kao najteže kriminalno i u kojem ovakve radnje neće nikome padati na pamet", navodi se.

ANEM podseća da se najavljuje zakon kojim bi se kriminalizovala osvetnička pornografije i dodaje da će to, po svoj prilici, ostati mrtvo slovo na papiru kada se ne reaguje na ovako drastične slučajeve zloupotrebe intimnih snimaka.

ANEM je apelovao na novinare i medije da ne samo da moraju da poštuju Kodeks

i zakone, već i da je neophodno da svi osude ono što je uradio i emitovao Informer.

(Beta, 21.08.2025)

Povezane vesti »

ANEM: Trebalo bi, ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen

ANEM: Trebalo bi, ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen

Radio 021 pre 1 sat
ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Radio sto plus pre 1 sat
ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

N1 Info pre 2 sata
Novinarke protiv nasilja prema ženama: ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne…

Novinarke protiv nasilja prema ženama: ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne viktimizacije na Informeru

Cenzolovka pre 2 sata
Boris Bratina za Danas: Šalio sam se kad sam novinare N1 i Nove S nazvao mamlazima

Boris Bratina za Danas: Šalio sam se kad sam novinare N1 i Nove S nazvao mamlazima

Cenzolovka pre 2 sata
„Vučićevićev potez nedopustiv“: ANEM osudio prikazivanje fotografija studentkinje u programu Informera

„Vučićevićev potez nedopustiv“: ANEM osudio prikazivanje fotografija studentkinje u programu Informera

Nova pre 2 sata
ANEM: Vučićevićev potez mimo etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

ANEM: Vučićevićev potez mimo etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ANEM

Društvo, najnovije vesti »

Deco, imate novog tatu

Deco, imate novog tatu

Danas pre 48 minuta
Građani ispred N1: Podrška novinarima pod parolom „N1iko nije sam“

Građani ispred N1: Podrška novinarima pod parolom „N1iko nije sam“

Danas pre 8 minuta
„Kao na ratištu – na svakom mestu se poznaje trag njihove posete“: Serija napada na lokale u Valjevu, vlasnici sumnjaju da…

„Kao na ratištu – na svakom mestu se poznaje trag njihove posete“: Serija napada na lokale u Valjevu, vlasnici sumnjaju da nije slučajno

Danas pre 43 minuta
„Publika u Srbiji nije dovoljno medijski pismena da bi kritički pratila sadržaj“: Bojan Cvejić o uspešnosti kampanja tabloida…

„Publika u Srbiji nije dovoljno medijski pismena da bi kritički pratila sadržaj“: Bojan Cvejić o uspešnosti kampanja tabloida protiv pojedinaca

Danas pre 43 minuta
Batut: U Srbiji, u ovoj godini, 16 obolelih od groznice Zapadnog Nila

Batut: U Srbiji, u ovoj godini, 16 obolelih od groznice Zapadnog Nila

Danas pre 48 minuta