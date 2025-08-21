Novinarke protiv nasilja prema ženama: ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne viktimizacije na Informeru

Cenzolovka pre 51 minuta
Novinarke protiv nasilja prema ženama: ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne…

Urednik TV Informer Dragan J. Vučićević je juče u programu uživo pokazivao eksplicitne fotografije studentkinje Fakulteta političkih nauka Nikoline Sinđelić bez ikakve cenzure i komentarisao ih sa gostima.

Novinarke protiv nasilja, logo Grupa Novinarke protiv nasilja prema ženama najoštrije osuđuje javno prikazivanje i komentarisanje intimnih fotografija studentkinje Fakulteta političkih nauka Nikoline Sinđelić u programu uživo na TV Informer od strane glavnog i odgovornog urednika Dragana J. Vučićevića, saopštila je ova inicijativa. “Ovaj čin predstavlja ozbiljno kršenje prava na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od sekundarne viktimizacije i direktno je suprotan
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Beta pre 17 minuta
ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

ANEM: Vučićevićev potez nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

N1 Info pre 56 minuta
Boris Bratina za Danas: Šalio sam se kad sam novinare N1 i Nove S nazvao mamlazima

Boris Bratina za Danas: Šalio sam se kad sam novinare N1 i Nove S nazvao mamlazima

Cenzolovka pre 1 sat
„Vučićevićev potez nedopustiv“: ANEM osudio prikazivanje fotografija studentkinje u programu Informera

„Vučićevićev potez nedopustiv“: ANEM osudio prikazivanje fotografija studentkinje u programu Informera

Nova pre 36 minuta
ANEM: Vučićevićev potez mimo etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

ANEM: Vučićevićev potez mimo etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima

Nedeljnik pre 36 minuta
ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Novi magazin pre 21 minuta
ANS: UNS i NUNS godinama nisu reagovali kad su N1 i Nova iznosili neistine

ANS: UNS i NUNS godinama nisu reagovali kad su N1 i Nova iznosili neistine

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Helikopter iz Beograda prinudno sleteo kod Prnjavora u RS

Helikopter iz Beograda prinudno sleteo kod Prnjavora u RS

N1 Info pre 16 minuta
ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Beta pre 17 minuta
Vlahovićeva sa Zathofom obišla vetropark Kostolac koji će biti u radu do kraja godine

Vlahovićeva sa Zathofom obišla vetropark Kostolac koji će biti u radu do kraja godine

RTV pre 6 minuta
Stanojević za Euronews Srbija: O nasilju u porodici se ne sme ćutati, deca su često svedoci i žrtve porodičnog nasilja

Stanojević za Euronews Srbija: O nasilju u porodici se ne sme ćutati, deca su često svedoci i žrtve porodičnog nasilja

Euronews pre 6 minuta
Na Divčibarama izbio požar na livadi, gori i kod sela Malošište

Na Divčibarama izbio požar na livadi, gori i kod sela Malošište

RTV pre 11 minuta