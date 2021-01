Uhapšen osumnjičeni za krađu iz kovid bolnice u Kruševcu

Politika pre 2 sata

Zbog krađe opreme iz kovid bolnice u Kruševcu uhapšen je B.

I. (40) iz tog grada kod koga je pronađen deo ukradene opreme. On se sumnjiči da je od 17. do 27. decembra prošle godine, iz magacina kovid bolnice ukrao uređaje za daljinski monitoring pacijenata, čija se vrednost procenjuje na oko 6.200.000 dinara, saopštio je MUP. Krađu su rasvetlili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu u saradnji sa BIA, javlja Tanjug. B. I. se sumnjiči za krivično delo teška krađa i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a on