Jedna osoba poginula u teškom udesu kod Zrenjanina, vozila se nakon sudara zapalila

U saobraćajnoj nesreći u Perlezu kod Zrenjanina, jedna osoba je poginula, a četiri teško povređene.

Kako prenosi RTS, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila koja su se nakon toga zapalila. U Policijskoj upravi u Zrenjaninu RTS u je potvrđeno da je noćas oko 40 minuta iza ponoći, došlo do saobraćajne nesreće na putu ka Beogradu u delu između dve raskrsnice kod sela Perlez u kojoj je stradao muškarac, a četvoro sa teškim povredama prevezeno u Urgentni centar. U spasavanju su učestvovali vatrogasci i služba Hitne pomoći. Saobraćaj je do je na toj deonici