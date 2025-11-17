Goran Vesić stigao u Tužilaštvo na saslušanje

Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić stigao je u Tužilaštvo za organizovani kriminal gde mu je za danas zakazano saslušanje, piše N1.

On danas prvi put treba da da iskaz pred tužiocem u finansijskoj istrazi u slučaju rekonstrukcije novosadske nadstrešnice koja je pre godinu dana pala sa zgrade Železničke stanice u tom gradu i zbog čega je stradalo 16 osoba, a jedna je teško povređena. Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je ovu istragu protiv bivših ministara Vesića i Tomislava Momirovića, ali i i još 12 drugih osoba zbog sumnje da su oštetili budžet za 115 miliona dolara prilikom