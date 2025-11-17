Bivši ministar Goran Vesić stigao u Tužilaštvo: Saslušanje u TOK-u zbog istrage o korupciji i šteti od 115 miliona dolara

Serbian News Media pre 1 sat
Bivši ministar Goran Vesić stigao u Tužilaštvo: Saslušanje u TOK-u zbog istrage o korupciji i šteti od 115 miliona dolara

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić stigao je jutros u Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) gde mu je zakazano saslušanje, preneo je portal Nova.rs.

Kako je naveo taj medij, Vesić je došao u pratnji dva advokata. TOK je protiv njega i još 13 osoba doneo 1. avgusta naredbu o sprovođenju istrage zbog sumnje da su izvršili koruptivna krivična dela i oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona dolara. Tužilaštvo je tada saopštilo da su u okviru istrage za istraživanje finansijskih tokova novca koji se odnose na modernizaciju i rekonstrukciju pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) osumnjičeni i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vesić napustio Tužilaštvo, odbio da odgovori na pitanja novinara

Vesić napustio Tužilaštvo, odbio da odgovori na pitanja novinara

Pravda pre 4 minuta
Goran Vesić saslušan u tužilaštvu

Goran Vesić saslušan u tužilaštvu

RTV pre 1 sat
Goran Vesić napustio Tužilaštvo posle prvog saslušanja u slučaju novosadske nadstrešnice (VIDEO)

Goran Vesić napustio Tužilaštvo posle prvog saslušanja u slučaju novosadske nadstrešnice (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Saslušan Goran Vesić

Saslušan Goran Vesić

Vesti online pre 1 sat
Goran Vesić napustio Tužilaštvo nakon saslušanja, odbio da odgovori na pitanja novinara

Goran Vesić napustio Tužilaštvo nakon saslušanja, odbio da odgovori na pitanja novinara

Novi magazin pre 1 sat
Goran Vesić napustio Tužilaštvo nakon saslušanja, odbio da odgovori na pitanja novinara (VIDEO)

Goran Vesić napustio Tužilaštvo nakon saslušanja, odbio da odgovori na pitanja novinara (VIDEO)

N1 Info pre 2 sata
Goran Vesić saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal (foto, video)

Goran Vesić saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal (foto, video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaBudžetOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvokorupcijaBudžet SrbijeGoran VesićKelebijaDolartok

Hronika, najnovije vesti »

Pokušaj krijumčarenja 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje sprečen na Gradini

Pokušaj krijumčarenja 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje sprečen na Gradini

N1 Info pre 4 minuta
Za sutra odloženo suđenje Belivuku i Šariću

Za sutra odloženo suđenje Belivuku i Šariću

RTV pre 19 minuta
Zaplena marihuane, pritvoren osumnjičeni u Staroj Pazovi

Zaplena marihuane, pritvoren osumnjičeni u Staroj Pazovi

RTV pre 24 minuta
Preparate za mršavljenje sakrili u koferima ispod tapacirunga prtljažnika: Zaplena na Gradini FOTO

Preparate za mršavljenje sakrili u koferima ispod tapacirunga prtljažnika: Zaplena na Gradini FOTO

Nova pre 4 minuta
Sleteli sa puta u punoj brzini: Luka (19) i Slaviša (25) poginuli u stravičnoj nesreći kod Doboja

Sleteli sa puta u punoj brzini: Luka (19) i Slaviša (25) poginuli u stravičnoj nesreći kod Doboja

Blic pre 29 minuta