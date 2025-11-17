Vesić izneo odbranu u tužilaštvu, ali nije odgovarao na pitanja tužilaštva

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je danas izneo odbranu u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

On je u svojstvu osumnjičenog izneo odbranu, ali je odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Vesić je sa svojim advokatom u tužilaštvu jutros proveo nepuna dva sata. Tužilaštvo je krajem septembra saopštilo da on tada nije mogao da bude saslušan zbog svog zdravstvenog stanja i da je saslušanje zakazano za 17. novembar. Vesić se nalazi u kućnom pritvoru, a uhapšen je početkom avgusta u sklopu istrage protiv osumnjičenih
