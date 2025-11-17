Vesić saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal: Izneo odbranu, odbio da odgovara na pitanja tužioca

NIN pre 2 sata  |  Fonet
Vesić saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal: Izneo odbranu, odbio da odgovara na pitanja tužioca

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić saslušan je danas u Tužilaštvu za organizovani kriminal u okviru finansijske istrage o rekonstrukciji novosadske železničke stanice, na kojoj je pre godinu dana u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba, a jedna devojka teško povređena.

Vesić je prvi put dao iskaz pred tužiocem u finansijskoj istrazi u slučaju rekonstrukcije novosadske nadstrešnice, koja je pre godinu dana pala sa zgrade Železničke stanice u tom gradu. On je u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici danas došao u pratnji svojih advokata, a iskaz je dao u svojstvu osumnjičenog. Vesić je izneo odbranu, ali je odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Vesić je sa svojim advokatom u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Posle godinu dana, javnost ponovo videla Vesića: Bez odgovora na pitanja tužioca i novinara

Posle godinu dana, javnost ponovo videla Vesića: Bez odgovora na pitanja tužioca i novinara

N1 Info pre 2 sata
Istraga nadstrešnica: Vesić saslušan posle tri i po meseca

Istraga nadstrešnica: Vesić saslušan posle tri i po meseca

Moj Novi Sad pre 2 sata
Goran Vesić napustio Tužilaštvo nakon saslušanja, odbio da odgovori na pitanja novinara (VIDEO)

Goran Vesić napustio Tužilaštvo nakon saslušanja, odbio da odgovori na pitanja novinara (VIDEO)

N1 Info pre 4 sati
Vesić izneo odbranu u tužilaštvu, ali nije odgovarao na pitanja tužilaštva

Vesić izneo odbranu u tužilaštvu, ali nije odgovarao na pitanja tužilaštva

Politika pre 4 sati
Vesić izneo odbranu u tužilaštvu, ali nije odgovarao na pitanja tužilaštva

Vesić izneo odbranu u tužilaštvu, ali nije odgovarao na pitanja tužilaštva

Sputnik pre 4 sati
Vesić odbio da odgovara tužiocu u istrazi o „nadstrešnici“

Vesić odbio da odgovara tužiocu u istrazi o „nadstrešnici“

In medija pre 6 sati
Goran Vesić stigao na saslušanje u Tužilaštvo za organizovani kriminal: Prvi put daje iskaz pred tužiocem

Goran Vesić stigao na saslušanje u Tužilaštvo za organizovani kriminal: Prvi put daje iskaz pred tužiocem

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetSpecijalni sudOrganizovani kriminalTanjugTužilaštvoGoran VesićTomislav MomirovićDolar

Politika, najnovije vesti »

Evroposlanica Joveva primila nagradu Svetionik: Protesti u Srbiji su deo univerzalne borbe

Evroposlanica Joveva primila nagradu Svetionik: Protesti u Srbiji su deo univerzalne borbe

Danas pre 9 minuta
"Dva lica privedena": Oglasio se MUP nakon incidenta u Novom Sadu ispred Banovine: "Gađali i vređali službena lica"

"Dva lica privedena": Oglasio se MUP nakon incidenta u Novom Sadu ispred Banovine: "Gađali i vređali službena lica"

Blic pre 1 sat
Simić (PSG): Najava metroa pokazuje da je posredi politička kriza

Simić (PSG): Najava metroa pokazuje da je posredi politička kriza

Danas pre 1 sat
Ponoš: Drecun nije pozvao opoziciju na sastanak sa šefom Odbora za odbranu Bundestaga

Ponoš: Drecun nije pozvao opoziciju na sastanak sa šefom Odbora za odbranu Bundestaga

Danas pre 54 minuta
Vučić: Sadržajan razgovor sa Vadefulom o jačanju odnosa i strateškim projektima

Vučić: Sadržajan razgovor sa Vadefulom o jačanju odnosa i strateškim projektima

Danas pre 2 sata