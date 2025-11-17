Vesić saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal: Izneo odbranu, odbio da odgovara na pitanja tužioca

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić saslušan je danas u Tužilaštvu za organizovani kriminal u okviru finansijske istrage o rekonstrukciji novosadske železničke stanice, na kojoj je pre godinu dana u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba, a jedna devojka teško povređena.

Vesić je prvi put dao iskaz pred tužiocem u finansijskoj istrazi u slučaju rekonstrukcije novosadske nadstrešnice, koja je pre godinu dana pala sa zgrade Železničke stanice u tom gradu. On je u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici danas došao u pratnji svojih advokata, a iskaz je dao u svojstvu osumnjičenog. Vesić je izneo odbranu, ali je odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Vesić je sa svojim advokatom u