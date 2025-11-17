Vesić odbio da odgovara tužiocu u istrazi o „nadstrešnici“

Vesić odbio da odgovara tužiocu u istrazi o „nadstrešnici“

Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić izneo je danas odbranu pred tužiocem za organizovani kriminal u okviru finansijske istrage u slučaju „nadstrešnica“.

Kako N1 nezvanično saznaje, on je odbio da odgovara na bilo koje pitanje javnog tužioca za organizovani kriminal. Nakon duže od sat i po vremena provedenih u tužilaštvu ni Vesić ni njegovi advokati nisu davali izjave niti odgovorili na pitanja novinara. Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv bivših ministara građevinarstva Vesića i Tomislava Momirovića i protiv još 12 osoba. Oni su uhapšeni 1. avgusta, a terete se da su oštetili budžet za
