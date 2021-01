"Operisala sam rak": Bivša ljubav Miroslava Ilića otkrila kroz šta je prošla: "Osetila sam neku bubuljicu dok sam prstima češljala kosu..."

Blic pre 17 minuta | A.I.

Bivša ljubav pevača Miroslava Ilića, Mirjana Antonović, koja tvrdi da sa njim ima i sina Devina, otkrila je da se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. - Ovih dana sam rešavala zdravstveni problem.

Kako sam prstima česljala kosu osetila sam neku bubuljicu. Ćerka koja je dermatolog je odmah dala to na analizu i ustanovilo se da je rak. Odmah sam išla da to operišu i rak su uklonili - poručila je na Fejsbuku i dodala: - Sreća da sam rano primetila. Glupo je da do sad nisam išla na kožni pregled. Ovo vam dajem do znanja, da ne činite istu glupost, već idite redovno na pregled. Rak može da bude sasvim boja kože i veoma neprimetan, ali ispod da se polako siri. To