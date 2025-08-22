Na današnji dan, 22. avgust

Na današnji dan dogodilo se: 1485. U bici sa trupama Henrija VII kod Bosvorta poginuo je engleski kralj iz dinastije Jork, Ričard III. Time je okončan "Rat dveju ruža", a Henri VII postao je prvi kralj dinastije Tjudor. Ričard III je glavni junak istoimene Šekspirove tragedije. 1567. Španski vojvoda od Albe Fernando Alvares de Toledo započeo je, kao vojni namesnik Holandije, vladavinu poznatu kao "Albin teror", čime je rasplamsao oslobodilački rat, okončan