Vremeplov: Rođen Dobrica Erić

RTV
NOVI SAD - Na današnji dana 1936. godine rođen je Dobrica Erić, srpski pesnik, prozni i dramski pisac. Rođen u selu Donja Crnuća u Gornjoj Gruži, kod Gornjeg Milanovca, Erić je bio bio poeta rodne Šumadije, karakterističnog toplog izraza, slikar prirode, sela, detinjstva, ljubavi. Završio je četiri razreda osnovne skole u Vraćevšnici i oprobao sreću, kako je sam govorio, u mnogim zanatima. Prvu zbirku poezije objavio je 1959. godine, da bi tokom života obelodanio više od stotinu knjiga poezije, proze,

Danas je petak, 22. avgust 2026. Do kraja godine ima 131 dan. 1485 - Engleski kralj Ričard III poginuo je u bici kod Bosvorta u borbi protiv jedinica Henrija VII, osnivača dinastije Tjudor. Time je okončan "Rat dveju ruža" nazvan tako, jer je dinastija Lankaster s kojom je Henri VII bio u srodstvu, imala u grbu crvenu, a dinastija Jork belu ružu. 1567 - Španski vojvoda od Albe Fernando Alvares de Toledo započeo je kao vojni namesnik Holandije vladavinu koja je ušla
