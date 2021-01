U subotu toplo

Radio 021 pre 7 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu u subotu nakon oblačnog jutra sa kišom, sledi razvedravanje, pa se u nastavku dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, uz skretanje na jugoistočni do kraja dana. Minimalna temperatura 2°C, maksimalna dnevna 11°C. U nedelju naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Maksimalna temperatura do 6°C. Do kraja dana jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, a kiša će uz dalje zahlađenje preći u susnežicu i vlažan sneg. U ponedeljak nakon oblačnog jutra sa kišom, susnežicom i snegom, sledi slabljenje padavina, do kraja dana i delimično