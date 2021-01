Požar u bolnici: Morali da evakuišu i pacijente priključene na respirator, stravične scene u Čileu (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

U KOTLARNICI bolnice u prestonici Čilea danas je izbio požar koji je doveo do evakuacije svih 350 pacijenata, ali povređenih i žrtava nije bilo.

Kako prenosi AP, nadležni navode da su svi pacijenti iz bolnice u kojoj je izbio požar prebačeni u druge bolnice, kao i da je među njima bilo obolelih od kovida-19 koji su priključeni na respiratore. Prema navodima zvaničnika, požar je izbio u kotlarnici bolnice, a lokalni tužioci su izjavili da bi uzrok mogao da bude kratak spoj.Vatrogasci su saopštili da je požar jutros stavljen pod kontrolu