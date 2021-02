Nišlija koji je prevario američke investitore za 70 miliona dolara izručen SAD-u

Luftika pre 2 sata | Redakcija

Niški haker A.S. koji je optužen da je prevario investitore za iznos od preko 70 miliona dolara, izručen je SAD-u, izjavio je v.d. tužioca za Severni okrug države Teksas Prerak Šah, objavila je američka ambasada u Beogradu.

Srpske vlasti su 24. jula 2020. uhapsile A.S. (32), na osnovu američkog privremenog zahteva za hapšenje. On je kasnije pristao na izručenje, a američki Federalni istražni biro (FBI) je 4. februara obavio njegovo prebacivanje iz Srbije u Severni okrug Teksasa, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu američke ambasade, a prenosi Nova.