Tinejdžer iz Trstenika pljačkao crkve? Osumnjičen za 13 teških krađa, upadao ljudima i u stanove

Mondo pre 2 sata

On je danas uhapšen i priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku rasvetlili su 13 teških krađa i krađa i uhapsili D.S. (2001) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On se sumnjiči da je, u periodu od 2019. godine do januara ove godine na području Trstenika i okolnih sela, obio tri crkve i više domaćinstava iz kojih je krao razne predmete i novac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati