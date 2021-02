Vremenska prognoza - 8. februar

RTS pre 18 minuta

Posle veoma toplog vikenda, s temperaturom i do 21 stepen koliko je danas izmereno u Loznici i Valjevu, noć pred nama donosi promenu. Oblaci sa jugozapada zahvatiće celu zemlju, donoseći nižim predelima kišu, a višim planinama i sneg. U južnom Banatu i na planinama biće vetrovito. Stiže i nešto hladniji vazduh, ali će temperatura i dalje biti znatno iznad proseka za ovo doba godine. Ujutro od 4 do 10, tokom dana do 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.02.2021. Ponedeljak Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično s kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. U toku noći delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak, a na jugu Banata i olujni, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 10 do 17 stepeni.