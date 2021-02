Danas sunčano i toplo: Uživajte u "zimskom proleću", od ponedeljka drastične promene!

Mondo pre 3 sata | Tamara Sekulović

U nedelju još jedan vrlo topli dan za ovo doba godine uz sunčane intervale sa promenljivom oblačnošću. Sneg će se topiti i na višim planinama. Krajem dana naoblačenje i moguća kiša na severu i zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 0°C u Požegi do 10°C u Vršcu i Beogradu, a maksimalna od 16°C na severu Vojvodine do 22°C u Loznici i Valjevu. Samo u Negotinu hladnije, oko 8°C. Na Kopaoniku, na 1700 mnv do 10°C. U Beogradu