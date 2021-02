Brejdi: Nije kraj, vraćam se!

Mozzart sport pre 52 minuta

Kvoterbek šampionskog Tampa Beja potvrdio da sledeće godine napada osmi Lombardijev trofej

Legendarni Tom Brejdi je osvojio šest titula sa Nju Ingland Petriotsima u devet učešća u Superboulu. U debitantskoj sezoni sa Tampa Bejom stigao do novog pehara Vinsa Lombardija. Mnogi bi pomislili sjajan način da se završi karijera u 44 godini. Možda mnogi, ali ne i on. Veliki as, najveći u istoriji NFL-a, ali i šire, rekao je da će i sledeće sezone da predvodi Bakanirse. "Ponosan sam na sve ove momke, način kako smo igrali tokom cele sezone. Imali smo grub