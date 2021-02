Temperatra i dalje iznad proseka

Vesti online pre 1 sat | RTS

Oblaci i mestimično slaba kiša, na visokim planinama slab sneg. Temperatura malo niža, ali i dalje iznad proseka u većini krajeva.

Jutarnja od 2 do 8, najviša od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu oblaci i kišobran u ruci, a ako ga zaboravite, neće vam teško pasti – biće to sasvim slaba kiša. Pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na planinama jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša od 8 stepeni na severu do 16 stepeni na jugu.