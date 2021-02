Vučić za Juronjuz:Ponosan sam na rezultate, čuvamo živote ljudi

Blic pre 7 sati

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na postignute rezultate u sprovođenju vakcinacije u Srbiji i istakao da Srbija nije mogla da bira, navodeći da smo samo hteli i danas želimo da sačuvamo živote ljudi.

Predsednik Vučić rekao je za Juronjuz da "naša iskustva pokazuju da su sve vakcine veoma bezbedne", a neke koje dolaze sa Istoka su, navodi, čak i bezbednije nego one koje smo dobili sa Zapada. "To je kada je reč o bezbednosti, ali sve one su bile odlične. Sada ocenjujemo efikasnost tih vakcina, ali nema sumnje da je jedna od tih vakcina spasila život moje majke, koja je bila u bolnici. Devet dana pošto je primila jednu od tih vakcina, svi lekari su rekli da je