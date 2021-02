Sanjalica - Četvrtak, 11. februar - Novine objavljuju: Džan je u vezi sa Sanem!

Prva pre 13 minuta

U dom porodice Ajdin upada lopov i Mevkibe diže na noge ceo komšiluk.

Dok u kvartu vlada panika zbog lopova, Ajsun pokušava da okrivi Mevkibe za to i da joj preuzme mesto predsednice. Međutim, ni to joj nije dovoljno, pa započinje da ogovara Sanem u kvartu. Džan priznaje Emreu da je ludo zaljubljen u Sanem, ali Emreu se to ne sviđa. Džej Džej otkriva Sanem da je svi ogovaraju u agenciji da napreduje zbog veze sa Džanom. Emre je uzrujan jer je Ajlin objavila u novinama vest od Džanovoj i Saneminoj vezi.