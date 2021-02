Do KRAJA godine auto-putem od Čačka do Požege: Radovi na najzahtevnijoj deonici "Miloša Velikog" napreduju punom parom (foto)

Večernje novosti pre 12 minuta | Tanjug

DO KRAJA godine moramo i možemo da završimo najzahtevniju deonicu auto-puta „Miloš Veliki“ od Preljine do Požege, izjavio je večeras ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, prilikom obilaska radova na tunelu Laz.

- Mi to možemo samo ukoliko budemo radili u tri smene, a moći ćemo to da učinimo, jer radimo sa najboljim kineskim partnerima - rekao je Momirović. Foto: Фото: Танјуг/Никола Анђић POGLEDAJ GALERIJU On je večeras obišao radove na najzahtevnijem delu deonice duge trideset kilometara, na kojoj će biti izgrađene dve tunelske cevi dužine 2.800 metara. Momirović je najavio da bi saobraćaj trebalo da bude pušten od Čačka do Požege do Svetog Nikole.