U Sloveniju od subote mogu vakcinisani i oni koji su preboljeli COVID-19

Al Jazeera pre 42 minuta | Izvor : Agencije

Ova odluka odnosi se samo na državljane i rezidente članica Evropske unije i Schengenskog prostora, a ne i za one iz trećih država.

Ulazak u Sloveniju od subote će biti moguć bez karantina ili predočenja negativnog testa na korona virus za one koji su vakcinisani sa dvije doze vakcine protiv COVID-19, one koji su COVID-19 preboljeli te o tome imaju potvrdu liječnika, odlučila je slovenska Vlada. To je promjena u odnosu na dosadašnji režim, po kojem su bez negativnog testa ili obavezujućeg karantina u Sloveniju mogle ulaziti samo neke kategorije ljudi poput radnika-dnevnih migranata iz susjednih