Lavrov: Spremni smo da prekinemo veze sa EU ako ona uvede Rusiji nove sankcije

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Rusija je spremna da prekine veze sa Evropskom unijom ukoliko Unija uvede nove sankcije zbog spora oko hapšenja opozicionog političara Alekseja Navaljnog, upozorio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Lavrov je danas novinarima rekao da Rusija ne želi da bude izolovana, ali je spremna da uzvrati ako bilo koja akcija EU našteti njenoj ekonomiji. „Ne želimo biti izolovani od međunarodne zajednice, ali moramo biti spremni na to. Ako želite mir, morate se pripremiti za rat“, rekao je Lavrov. Odnosi Rusije i EU su uzdrmani zbog hapšenja kritičara Kremlja, Alekseja Navaljnog. On je u avgustu otrovan u Rusiji nervnim agensom novičok. Za to je optužio Kremlj, koji