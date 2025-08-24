Diplomatski susreti i uslovi za mir u Ukrajini: stavovi Trampa, Putina, Lavrova i kritike Kulebe

Naslovi.ai pre 1 sat
Diplomatski susreti i uslovi za mir u Ukrajini: stavovi Trampa, Putina, Lavrova i kritike Kulebe

Pregovori i skepticizam u vezi sa mirovnim procesom u Ukrajini, uključujući stavove ključnih lidera i analize Kulebe.

Američki predsednik Donald Tramp organizovao je sastanke sa Vladimirom Putinom na Aljasci i Volodimirom Zelenskim u Vašingtonu sa ciljem brzog mirovnog sporazuma u Ukrajini. Blic

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se na Aljasci nije razgovaralo o susretu Putina i Zelenskog, ali je Putin spreman na razgovor ako postoji predsednička agenda. Rusija smatra Zelenskog nelegitimnim prema ukrajinskom ustavu, iako ga priznaje kao "de fakto šefa režima". Sputnik B92

Lavrov je takođe naveo da izjave Trampa o nepostojanju sukoba pod njegovom vlašću impliciraju da SAD nisu finansirale i organizovale državni udar u Ukrajini 2014. godine. Alo Sputnik

Postoji raskorak između zahteva Ukrajine i njenih saveznika i uslova Rusije, posebno oko bezbednosnih garancija i garantnog mehanizma koji bi uključivao stalne članice Saveta bezbednosti UN. Lavrov je podsetio na propale pregovore u Istanbulu 2022. godine i predložio da Ukrajina trajno ostane neutralna, a njenu bezbednost garantuje grupa zemalja. BBC News Danas Radio 021 Alo

Dmitro Kuleba, bivši ukrajinski ministar spoljnih poslova, kritikovao je diplomatski proces kao vežbu "pretvaraj se dok ne uspeš", ističući da Putin i Tramp igraju uloge u kojima se pretvaraju da žele mir, dok Zelenski i evropski lideri nastoje da veruju u te namere. B92

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonSergej LavrovRusijaDonald Tramp

