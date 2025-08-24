Lavrov: Da je Tramp bio na čelu SAD 2014 - nikakav prevrat u Ukrajini ne bi bio moguć

Lavrov: Da je Tramp bio na čelu SAD 2014 - nikakav prevrat u Ukrajini ne bi bio moguć

Izjave američkog predsednika Donalda Trampa da se za njegovog mandata ne bi dogodio ukrajinski sukob znače da SAD ne bi finansirale i organizovale prevrat u Ukrajini 2014. godine, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Prema rečima ministra, SAD pod administracijom Trampa ne bi organizovale prevrat nigde, pa ni u Ukrajini, imajući u vidu Trampovu usredsređenost na nacionalne interese svoje zemlje. „Ne mislim da bi predsednik SAD Donald Tramp, sa svojim sloganom ’Vratimo Americi nekadašnju veličinu‘, usredsređen na nacionalne interese Sjedinjenih Država i zdrav razum, ikada učestvovao u pripremi puča protiv zakonitog predsednika u bilo kojoj zemlji, pa i u Ukrajini“, rekao je on.
Ključne reči

UkrajinaSergej LavrovRusijaDonald Trampsvet

