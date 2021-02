Vučić je danas bio zoranov gost: Sa Zaevim uživao u vinima nadomak Skoplja, a pogledajte gde se potpisao! (foto)

Kurir pre 8 sati

SKOPLJE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je vinariju Kamnik nadomak Skoplja i zahvalio na gostoprimstvu premijeru Severne Makedonije Zoranu Zaevu i vlasniku te vinarije. "Uživali smo u dobrom vinu i s predsednikom Vlade Severne Makedonije dogovarali zajedničke projekte za budućnost", napisao je Vučih na Instagram profilu budućnostsrbijeav, uz fotografiju iz vinarije. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)