I danas ledeni dan, temperatura i do minus 12 stepeni

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će i danas biti hladno sa umerenim i jakim mrazom i najvišom dnevnom temperaturom ispod nula stepeni, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Najniža temperatura biće od minus 12 do minus osam stepeni Celzijusa, a najviša od minus pet do nule. Biće promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, a u planinskim predelima i na jugu oblačno, mestimično sa snegom. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. U Beogradu najniža temperatura od minus deset do minus osam stepeni, a najviša oko minus dva stepena Celzijusa. Biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren,