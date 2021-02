U Srbiji danas pretežno sunčano, ali i dalje veoma hladno

RTS pre 1 sat

Na Sretenje u celoj zemlji pretežno sunčano, ali i dalje veoma hladno, naročito ujutru, kada će se temperatura spustiti do -11 stepeni.

Iznad većeg dela vedro uz umeren, ponegde i jak mraz, a na jugu zemlje oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Dnevna temperatura u manjem porastu od -1, na jugu do 5 stepeni. U rubnim delovima Beograda ujutru do -9, u centru grada -5 stepeni. Najviša dnevna 2 stepena. Od srede toplije, temperatura i do 10 stepeni.