Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Blic pre 2 sata
Crnogorski aerodromi i luke beleže rast prometa u drugom kvartalu ove godine a kada je reč o aviosaobraćaju podaci Monstata pokazuju da Srbija i dalje drži primat jer skoro svaki peti putnik koji je ušao ili izašao iz Crne Gore avionom dolazi upravo sa letova iz Srbije.

Na drugom mestu je Rusija, na trećem Velika Britanija a među prvih 10 zemalja po prometu nalaze se i Poljska, Austrija, Njemačka, Izrael, Francuska, Italija i Belgija, piše crnogorski finansijski portal bankar.me. Kao zanimljivo se navodi da je Tivat postao pravi magnet za izraelske turiste, pa je tokom leta sa ovog aerodroma registrovan najveći broj putnika iz Izraela, što potvrđuje rast značaja izraelskog tržišta za crnogorski turizam. Što se luka tiče, na njima
Telegraf pre 4 sati
