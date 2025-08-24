Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Crnogorski aerodromi i luke beleže rast prometa u drugom kvartalu ove godine a kada je reč o aviosaobraćaju podaci Monstata pokazuju da Srbija i dalje drži primat jer skoro svaki peti putnik koji je ušao ili izašao iz Crne Gore avionom dolazi upravo sa letova iz Srbije.

Na drugom mestu je Rusija, na trećem Velika Britanija a među prvih 10 zemalja po prometu nalaze se i Poljska, Austrija, Njemačka, Izrael, Francuska, Italija i Belgija, piše crnogorski finansijski portal bankar.me. Kao zanimljivo se navodi da je Tivat postao pravi magnet za izraelske turiste, pa je tokom leta sa ovog aerodroma registrovan najveći broj putnika iz Izraela, što potvrđuje rast značaja izraelskog tržišta za crnogorski turizam. Što se luka tiče, na njima
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Blic pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraIzraelAerodromAustrijaItalijaVelika BritanijaRusijaBelgijaPoljskaTivatFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Blic pre 58 minuta
Vučić: Imaćemo i drugi nivo mera i još nešto što pripremamo za sredinu septembra

Vučić: Imaćemo i drugi nivo mera i još nešto što pripremamo za sredinu septembra

Telegraf pre 58 minuta
Predsednik Vučić predstavlja nove ekonomske mere

Predsednik Vučić predstavlja nove ekonomske mere

RTV pre 2 sata
"Nemačka je u strukturnoj krizi": Merc kaže da su ekonomski izazovi veći od očekivanih

"Nemačka je u strukturnoj krizi": Merc kaže da su ekonomski izazovi veći od očekivanih

Blic pre 1 sat
Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Na crnogorskim aerodromima raste promet: Svaki peti putnik iz Srbije

Telegraf pre 3 sata