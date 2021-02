Analitičar: Dugoročni Vučićev cilj – neka vrsta unije Srbije i Crne Gore

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Američki analitičar Janoš Bugajski (Janusz) ocenio je da poslednjih godina postoji trend podrivanja crnogorskog identiteta, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da kroz crkvu, medije i Demokratski front od Crne Gore napravi mlađeg partnera, prenosi večeras Glas Amerike (Voice of America – VoA).

„Svakako mislim da postoji opasnost da ako Crna Gore bude previše gurnuta ka Srbiji, a ja verujem da Vučić ima plan da stvori neku vrstu unije Srbije i Crne Gore, to bi moglo da izazove oštre reakcije među Crnogorcima koji su do sada bili relativno pasivni u pogledu protesta zbog crkve i sličnih događaja“, rekao je Bugajski za VoA. Prema njegovim rečima, postoji strategija – ne na isti način kao što je to radio Slobodan Milošević kroz rat, etničko protjerivanje i