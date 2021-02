Na Sajmu do danas prvu dozu primilo 80 hiljada ljudi

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

Direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je da je na sajmu do danas prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo više od 80.000 ljudi, dok je revakcinisano oko 15.000.

Bekić je za televiziju Pink izjavio da je do juče u Srbiji ukupno vakcinisano 905.000 ljudi, dok je drugu dozu vakcine protiv korona virusa primilo 267.000. On je najavio da se od sutra nastavljaju revakcinacija i vakcinacija na Beogradskom sajmu, kao i u Belekspo centru na Novom Beogradu. Bekić je rekao da se vakcinacija obavlja i u domovima zdravlja u Beogradu, i to od 15.00 do 20.00 sati, dok su revakcinacije na tim istim mestima, od 8.00 do 15.00 sati. ***