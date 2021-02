Šta je sa povredom? Novak Đoković otkrio u kakvom je stanju sada

Večernje novosti pre 33 minuta | Novosti online

OHRABRIO je Novak Đoković armiju svojih navijača na konferenciji posle meča za Aleksandrom Zverevim, izjavom da se oseća mnogo bolje na terenu.

Preokret je, po Noletovim rečima, nastupio krajem prvog seta protiv Zvereva. - Težak meč, osećam se iscrpljeno, naterali smo jedan drugoga do krajnjih granica izdržljivosti, čim sam krenuo na meč, znao sam da će mi ovo biti najteži meč do sada na turniru, sve do poslednjeg meča bio je to meč koji je mogao da dobije bilo ko od nas dvojice - rekao je Novak, koji će i pred polufinalni meč propustiti trening na koji ima pravo dan ranije. - Nikad do sada nisam osetio